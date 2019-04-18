İlkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığı bakımı

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü Diş Hekimi Bahar Hatice Topova ve sağlık personeli, ilçedeki okullarda eğitim gören anasınıfı ve ilkokul öğrencilerini okullarda ziyaret ederek sağlıklı ağız ve diş bakımı hakkında bilgiler verdi. Ağız ve diş sağlığı taraması yapan sağlık personeli, öğrencilere flor jel uygulaması yaparak diş macunu ve diş fırçası hediye etti.

Sağlıklı dişlere sahip olmak için diş fırçalamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “Sağlıklı dişlere sahip olmak için önce beslenmemize ve diş fırçalamaya dikkat etmemiz gerekir. Bunların yetersiz kaldığı yerde diş minesini güçlendirmek ve çürükleri tedavi etmemiz gerekir. Biz de Bakanlığımızın kararıyla okul çağındaki çocuklarımıza florlama yapıyoruz. Florlamada kullanılan flor vernikleri yüzde 5 sodyum flor içeriyor. Bu ağız gargarasında bulunan flor oranından daha yüksek bir orandır. Diş hekimi tarafından uygulaması yapılmadan önce diş yüzeyleri temizlenir ve diş diplerine uygulanır. Uygulama sonrasında 30 saniye ile 2 dakika arasında kendiliğinden kurur ve diş yüzeyinde balmumu tabakası şeklinde tutunma sağlar ve flor buradan diş yüzeyine salınım gerçekleştirir. Tükürük ile temasıyla vernik kurumaya başlar. Bu nedenle diş yüzeyine sürdükten sonra tükürük temasının sakıncası yoktur. Hastanın yarım saat boyunca bir şey yiyip içmemesi gerekir. Flor verniğin gerçek anlamda diş yüzeyinde işlev görmesi için 6-8 saat kalması gerekir. Bu nedenle bu süre boyunca diş fırçalama yapılmamalıdır. 7 yaş altı çocuklara, ağız kuruluğu olanlara, kanser tedavisi nedeniyle dişlerinin çürüme olasılığı yüksek olanlara, yatalak hastalara, diş taşı temizliği yaptıranlara, diş gıcırdatması olanlara ve 1 yaş üzeri flora alerjisi olmayan herkese diş çürüklerini önlemek ve diş minesini güçlendirmek için flor uygulanır. Uygulamadan sonra 30 dk süre içinde hiçbir şey yiyip içmemeli, sonrasında da 4 saat sert ve sıcak yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Florür vernik uygulandığı gün dişler fırçalanmamalı ertesi gün düzenli olarak fırçalamaya devam edilmelidir. Bu uygulama 6 ay da bir hekim kontrolü ile tekrar uygulanmalıdır. İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak Diş Hekimimiz Bahar Hatice Topova ve ağız diş sağlığı birimi personellerimizle anasınıfı, ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsayan 2 dönem tarama çalışmalarımıza ve ağız diş sağlığı eğitimlerimize başladık. Diş tarama ve florlu vernik uygulamalarımız 10 mayıs tarihine kadar devam edecektir.” dedi.