İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir ilk okul öğretmeni evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ilk okul öğretmeni evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Killik İlkokulu öğretmeni İbrahim Talip Kurt (44) sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, evinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 17 yıllık öğretmen olan 3 çocuk babası Kurt, Alaşehir Özmen Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası İsmail Bey Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.