İlkokulda tabletli eğitim

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulunda 2/B sınıfı öğretmeni Filiz Gümüş'ün katkılarıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılında hayata geçen Z Sınıfı projesi ile öğrenciler sınıfta tabletle eğitim alıyor.

Proje sayesinde sosyo-ekonomik durumu düşük öğrencilerin, ilkokul ders kazanımlarına uygun beceri ve değerlerin dijital çağın öğrenci özelliklerinin desteklenmesini, hayal güçlerini ön plana çıkartabilecek uygulamalara yönlendirerek, eğitim ortamında kullanmak üzere içerik açısından zengin dijital materyalleri ile sınıf ve ev ortamında çalışmalara katılmalarını sağlayarak, sınıfta tabletle eğitime geçildi. Haftada 2 veya 3 gün sınıfta tabletle ders yapan öğrenciler ise tabletle eğitim görmekten oldukça mutlu.

Proje ile öğrenciler, ödevlerini İnternet üzerinden öğretmene gönderiyor, yaptıkları çalışmaları dijital ortamda ürün dosyası adı altında yayınlayabiliyorlar. Öğretmen tarafından hazırlanan ders içerikli farklı eğitim programları ile evde ve sınıfta konu tekrarı yapabildikleri gibi dijital ortamda ölçme-değerlendirmeye dahil olabiliyorlar. Tüm geri bildirimlerin dijital ortamda yapılmasıyla öğretmen ve veliler tarafından takibi yapılabiliyor. Bu proje ile Z nesli olarak nitelendirilen 2. sınıf öğrencileri, eğitim-öğretim dijital platformda etkin kılınarak, teknoloji okur-yazar becerilerinin artması sağlanıyor.

Mahalledeki İnternet altyapısı güçlendirildi

Tüm okul paydaşlarının bu projeye destek vermeleri sonucunda kısa sürede okulun bulunduğu Ahmet Bedevi Mahallesinde de İnternet alt yapısı olmayan sokaklara alt yapı çalışmaları başladı.

Bu programların Türkiye'de uygulandığını ifade eden Sınıf Öğretmeni Filiz Gümüş, programın içeriğini kendisinin hazırladığını söyledi. Gümüş, projenin sürdürülebilir olduğunu ve ilerleyen sınıflarda da farklı programların kullanılabileceğini kaydetti. Gümüş, “Her Cuma günü akşam 8'de online sınav yapıyorum. Sınıfta da haftanın 2 veya 3 günü tabletler geliyor. Sınıfta 25 öğrencimiz İnternete girmiş durumda. Hem ders işleyişe bakıyoruz, hem de kendileriyle rekabet içerisinde oluyorlar.” dedi.

Öğretmene tebrik

Sınıfta tabletle verilen eğitimi yerinde inceleyen Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ise, “Bu kuşak Z kuşağı dediğimiz bir kuşak. Öğretmenimizin güzel bir çalışması. Bize çalışmasını anlatınca biz de sınıfa gelerek yerinde görmek istedik. Hep beraber gördük çocuklar çok hevesli. Dikkatli bir şekilde çocuklar derslerini yapabiliyorlar. Tabi bu kuşağın özelliği şu. Bizim dönemimize göre dikkatleri çok çabuk dağılır çocukların ama çok zekiler ve aynı anda birkaç işi birlikte yapabiliyorlar. Dolayısıyla teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Öğretmenimiz de büyük bir fedakarlık yaparak çocuklarımızı bu anlamda heveslendirmiş. Öğretmenimiz yine kendi imkanlarıyla çevresini kullanarak çocuklara tablet almış. Bu anlamda da öğretmenimizi tebrik ediyorum. İlçemizde de bu çalışmaya genişleteceğiz” diye konuştu.

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş'e ziyareti sırasında Okul Müdürü Hayati Karaca da eşlik etti.