İller arası Halk Eğitim Kurumları Muaythai Şampiyonası başladı

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Alaşehir İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan şampiyonaya İzmir, Manisa ve Isparta illerinden sporcular ile Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ile müdür yardımcıları Mustafa Tire, Orhan Çelik ve Meral Çetinkaya, Alaşehir İlçe Spor Müdürü Onur Katar, Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Aktaş ve müdür yardımcısı Ahmet Sert ile çok sayıda seyirci katıldı.

İlyas Kayaokay: “Dünya ve Avrupa şampiyonluğu çıkardık”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından törende açılış konuşması yapan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, “İller arası Halk Eğitim Kurumları Muaythai Şampiyonasına İzmir, Manisa ve Isparta illerinden davetimiz üzerine 134 sporcu, 17 hakem ve 11 antrenör iştirak etmiştir. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerimizden bugüne kadar Muaythai branşında bir dünya şampiyonluğu, iki Dünya üçüncülüğü, 3 Avrupa şampiyonluğu, 7 Avrupa Kupası derecesi çıkmıştır. Şuan 13 Milli sporcu kursiyerimiz halen eğitimlerimize devam etmektedir. Şehzadeler Halk Eğitim bünyesinde Muaythai branşında açtığımız kursiyerlerimizden 17 hakem, 9 Antrenör çıkmış ve mesleklerine devam ederek ülkemize sporcu yetiştirmekte genç ve dinamik nüfusumuzun artmasına katkı sağlamaktadır. Şampiyonaya katılan tüm halk eğitim kurumlarına, sporcu, idareci, hakem ve antrenörlerimize teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi önderlik yapıyor

Türkiye genelinde bu turnuvanın örnek olduğunu ve sadece Manisa'da gerçekleştirildiğini vurgulayan Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ise, “Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi sporumuza büyük destek vermektedir. Halk Eğitimi Merkezi önderliğinde gerçekleştirilen tek turnuva Manisa'da gerçekleştirilmektedir. Destek veren başta Milli Takımlar Teknik Direktörümüz ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Eğitmeni olan Ediz Barış ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi müdür ve kadrosuna yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Alaşehir İlçe Spor Müdürü Onur Katar ise böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu tarafından Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür Kayaokay ve yardımcıları Mustara Tire, Orhan Çelik ve Meral Çetinkaya ile Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Aktaş ile antrenörlere plaketlerini takdim etti.

Plaket töreni ardından 2 gün sürecek şampiyona başladı.