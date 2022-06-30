İmam Hatipli öğrenci sadece okuldaki eğitimle LGS'de Türkiye şampiyonu oldu

Açıklanan LGS sonuçlarına göre Manisa'da 500 tam puan alan 6 öğrenci Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonların 3'ü özel okullardan çıkarken biri hiçbir özel ders almayan Soma Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ece Naz Akkaya oldu.

Manisa'nın Soma ilçesinde 1 milyon 31 bin 799 öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sistemi (LGS) Sınavında 90 sorunun hepsini doğru cevaplayan Ece Naz Akkaya 500 tam puanla Türkiye birincileri arasında yer alarak Soma'yı gururlandırdı.

Ne özel ders ne de dershane

LGS'ye 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 193 öğrenciden birisi de Soma Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ece Naz Akkaya oldu. 90 soruluk sınavda 90 net yapan Akkaya 500 puanla hem kendisini hem de Manisa'yı Türkiye birincisi yaptı. Ecem Naz Akkaya ise ne özel ders ne de dershaneye gitmediğini belirterek başarısında en büyük payın okul öğretmen ve idarecileri ile ailesinin olduğunu kaydetti.

Başarıdan ötürü büyük gurur duyduklarını belirten Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak, okul idarecilerini ve öğretmenlerini Ece Naz Akkaya'yı ve ailesini tebrik etti.

Manisa'dan 6 birinci çıktı

Öte yandan LGS'de 500 tam puan alan 6 Manisalı öğrenci LGS şampiyonları arasında yer aldı. 3'ü özel okul 3'ü devlet okulundan olmak üzere 6 öğrencinin tam puan aldığı sınavda Turgutlu ilçesi 2, Alaşehir, Salihli, Demirci ve Soma ilçelerinden de birer şampiyon çıktı.