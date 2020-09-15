İmar planında yolda kalan binalar yıkıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ilçe imar planında yolda (Ring Yolu) kaldığı için 4 binanın kamulaştırmasını yaparak, yıkımını gerçekleştirdi.

Akhisar ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve ilçe imar planında yolda (ring yolu) kalan 4 binanın, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırması yapılarak yıkımı gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, “Akhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi eski 297 ada 17 nolu parselde bulunan binalar, ilçe imar planında yolda (Ring Yolu) kaldığından Encümenimizin 04.03.2020 tarih ve 460 sayılı kararı ile kamulaştırılmalarına karar verilmiştir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığımızca bina malikleri ile yapılan uzlaşma sonucunda anlaşılan ve kamulaştırma bedelleri ödenen binalar boş olarak teslim alındı. Kamulaştırması yapılan bu binalar, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığımızca koordine edilerek, 14.09.2020 tarihinde yıkımı gerçekleştirildi. Uzlaşma sağlanamayan bina maliklerinle ilgili kamulaştırma davaları açılmış olup, süreç devam etmektedir. Mahkeme süreci bitmesine müteakip, kalan binaların boşaltılıp yıkımı gerçekleştirilecektir” dedi.