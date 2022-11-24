İmece usulü okul yaptılar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde muhtar ve çiftçiler köy halkından topladıkları zeytin, zeytinyağı gibi ürünleri satarak mahalleye okul kazandırdı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi eşine az rastlanır bir yardımlaşma organizasyonuyla köye okul kazandırdı. Bostancı Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı tarafından yapılan organizasyonla köylüler okul yapımı için zeytin ve zeytinyağı mahsullerinin bir kısmını okul yapımı için bağışladı. Toplanan mahsuller okul hayrına satışı yapılarak nakde dönüştürüldü. Toplanan ayni nakdi yardımlarla beraber başlanan inşaatla 600 metrekarelik alana 15 derslikli 3 katlı okul yapıldı. Yapımı tamamlana okul modern şehirlerde okulları da aratmadı. Akıllı tahtalarından, laboratuvarlarına, dersliklerin kalitesinden okulun dış görünümüne kadar mahalle halkının destekleriyle eksiksiz bir okul kazandırıldı.

Okula destek verenlere teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mehmet Tarlacı, “2019 yılında hayalimiz Bostancı'ya bir ilk öğretim okulu kazandırmaktı. Bununla okul müdürlerimiz ve mahalle halkıyla toplantı yaparak mahallemize 600 metrekare 15 derslik 3 katlı okulumuzu mahallelimizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Katkı veren Bostancı Mahalle halkına teşekkür ediyorum. Kırkağaç Jandarma Alay Komutanlığımız bu konuda bize çok destek verdi. Alay'da zeytin topladık. Mahalle halkından zeytin ve yağ topladık hem de manevi destek aldık. Topladığımız zeytin ve zeytinyağı ile ayni nakdi yardımları bu okulumuza aktardık ve köyümüze okul kazandırdık. Destek olan köy halkına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.