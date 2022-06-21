İmzalar sulama kooperatifleri için atıldı

Sözleşmenin imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Temmuz ayının başında boruların ilgili kooperatiflere teslim edileceğini müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda 2022 yılı için açıkladığı 70 milyon liralık destek paketinde, üreticilerin sulama ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla 48 bin metrelik PVC boru alımı için sözleşme imzalandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, yüklenici firma yetkilisi ile ilgili sözleşmeyi imzaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde yüz hibe desteği sağladığı proje hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile 2022 yılında kırsala 70 milyon liralık bir destek paketi açıklandı. Bu açıklanan paket içerisinde farklı kalemler var ve bunları her geçen gün attığımız imzalarla bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün de imzalar sulama kooperatifleri için atıldı. 26 kooperatifimiz, 4 bin üreticimiz için toplamda 48 bin metrelik boru alımı için ilgili firma ile sözleşme imzaladık. Allah nasip ederse Temmuz ayının başında bu boruları dağıtım töreni ile kooperatiflerimize teslim edeceğiz. Suyun çok değerli olduğu bu günlerde özellikle kayıp kaçakların önüne geçilmesi için çok önemli bir proje. Ve toplamda da 6 bin 500 dekarlık yeni alan kapalı sistem sulamaya açılacak. Bu da önemli. Mevcut tesislerde yapılacak olan bakım onarımlarda da kullanılacağı için kayıp kaçak oranları minimuma indirilecek. Bu da artık 350-400 metrelerde bulunan bir damla suyun bile korunması için çok çok önemli bir proje. Kırsala desteğimiz Başkanımızın talimatıyla katlanarak devam ediyor. 70 milyonluk bütçeyi çiftçimiz için, köylümüz için, kooperatiflerimiz için harcamaya devam edeceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Rabbim, üreticilerimize bereketli bol kazançlı bir sezon nasip etsin” diye konuştu.