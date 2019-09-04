İngilizce öğretmeni kadın tabuları yıkmak için yarıştı

Üzüm Festivali kapsamında, Sevgi Yolu üzerinde yapılan 50 kiloluk 'Kelter taşıma yarışmasına' katılan tek kadın kelterci olan İngilizce öğretmeni Latife Çelik'e Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından onur ödülü verildi. 27 erkek yarışmacının katıldığı yarışmadaki tek kadın olarak dikkat çeken Çelik, "'Dünyanın tüm yükünü çekiyoruz da iki kelteri mi kaldıramayacağız' diyerek, mesaj vermek istedim. En zor işleri kadınlar yapıyor, o yüzden kadınların değerini bilin." dedi.

Alaşehir 2. Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında dün yapılan 'Kelter Taşıma Yarışması', 'En Güzel Üzüm Yarışması' ve 'Üzüm Güzeli Yarışması'nda dereceye girenlere ödül verme töreninde, Alaşehir Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Latife Çelik'e de onur ödülü verildi.

Alaşehir Şehir Stadyumu'nda dün gece Tuna Kiremitçi konseri öncesi düzenlenen törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz üzüm festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen kelter yarışmasına katılan tek kadın olan Alaşehir Fen Lisesi İngilizce öğretmenimiz Latife Çelik, ben dahil, çünkü bizimde bağımız var, bende çok kelter çektim, bir yevmiye eksik vermek için bizde bağımızda, kelter çeker, bandırma yapar ve sergi sererdik. Ama kadınlar kelter çekmezdi, erkekler çekerdi. Bu gün öğretmenimiz Latife Çelik, bunun bir tabu olmadığını ve kadınların başaramayacağı bir iş olmadığını bizlere gösterdi. Bizde bu cesaret ve mücadelesinden dolayı onu kutlayarak, ona da onur ödülü vermeyi uygun gördük." dedi.

Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Latife Çelik, "27 erkek yarışmacının içerisine farkındalık oluşturmak için kadınları temsilen yarışmaya katıldım. Bir mesajım var, biz kadınlar dünyanın en zor işi, anneliği ve kadınlığı yapıyoruz. Kadınlar ilimde, bilimde, ticarette, eğitimde hep en üst düzeylerde başarı gösterebiliyorlar. 'Dünyanın tüm yükünü çekiyoruz da iki kelteri mi kaldıramayacağız' diyerek, mesaj vermek istedim. En zor işleri kadınlar yapıyor, o yüzden kadınların değerini bilin. Ayrıca bu ortamın oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.