İnşaat çalışması sırasında kayan iki bina paniğe neden oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma yaşanan yan tarafındaki iki binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi. Polisin önünde nöbet tuttuğu binalarda yaşayan vatandaşlar otellere yerleştirilirken, mahalle sakinlerinin de endişeli bekleyişi devam ediyor.

Olay, Yunusemre ilçesinin Akmescit Mahallesi 4117. Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı sırasında kepçenin yandaki iki binanın temeline girmesi ile biri 5, diğeri 3 katlı iki bina büyük bir sesle çatırdayarak kaydı. Büyük panik yaşayan ev sakinleri kendilerini dışarı atarken, çevre sakinleri de gürültüden etkilenerek panik yaşadı. Göçmenin etkisiyle binanın girişindeki doğalgaz ve su borusunun kırılması sonucu mahallede gaz sızıntısı yaşanırken, su da etrafa akmaya başladı. Doğalgaz ve su dağıtım firması yetkilileri sokağa gelerek binanın gazını ve suyunu keserken, olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem aldı. Binadan tahliye edilen 22 kişi otellere yerleştirilirken, Manisa Valiliği inşaatın müteahhidi ve yapımcı firma hakkında inceleme başlattı. Olası bir olaya karşı binalar önünde polis nöbet tutarken, sokakta oturan mahalle sakinleri de endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Mahalle sakinlerinden Müzeyyen Kahraman, “Burası abimin arsasıydı, yapıldı. Abimin burada iki dairesi var. Dün 15.00 gibi yıkım yaptılar. Yıkımın hemen ardından binayı boşalttılar. Polisler geldi. Burada yaşamını sürdüren aileler, belediye ekipleri tarafından otellere yerleştirildi. Şimdi müteahhidin yeniden yaptırmasını bekliyoruz. Şuan bekliyoruz. Şikayetçi de olacağız. Güm diye ses geldi. Aha dedik ev yıkılıyor dedik. Çıktık duvar yıkılmış. Tabii korkulmaz olur mu. İnsanların evi ve barkı var. Abimin iki tane dairesi var. Kaymakam bey geldi, itfaiye geldi. 30 polis vardı. Çocukları dışarı salmıyoruz. Polis zaten önlem almış, yaklaştırmıyor. Evlerde de çatlak varmış. Ben görmedim ama ev sahipleri öyle diyor” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Bülent Kahraman da, “3 gündür kazı yapılıyordu. Müteahhit altını fazla almış galiba, evler boşaltıldı. Bahçe duvarı yıkıldı. Oturanlar otellere yerleştirildi. O duvar nasıl göçtü oraya. Yağmur devam ederse göçer” dedi.