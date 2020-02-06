İnşaat çalışması sırasında yan bina kaydı, vatandaşlar tahliye edildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında temelinde kayma yaşanan yan bina boşaltıldı.

Edinilen bilgilere göre, Akmescit Mahallesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında kepçenin yandaki binanın temeline girmesi ile 4 katlı bina büyük bir sesle çatırdayarak kaydı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, binadan tahliye edildi. Aileler pansiyonlara yerleştirilirken, Manisa Valiliği inşaatın müteahhidi ve yapımcı firma hakkında inceleme başlattı.