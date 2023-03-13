İnşaat mühendisleri ve inşaat teknikerlerine eğitim

Manisa'nın 17 ilçesindeki 600 bin bağımsız birimden oluşan yapıları depreme uygunluk ve sağlamlık açısından denetleyecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Celal Bayar Üniversitesi çalışmalara başladı. Yürütülen programda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan inşaat mühendisleri ve İnşaat Teknikerleri ile İnşaat Mühendisleri Odasına üye inşaat mühendislerine yönelik eğitim düzenleniyor.

Türkiye'de bir ilke imza atarak Manisa'daki 17 ilçede 600 bin yapının depreme dayanıklılık testi için işbirliği protokolüne imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa'da yer alan yapı stokunun depreme dayanıklılığının araştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen programda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan inşaat mühendisleri ve inşaat teknikerleri ile İnşaat Mühendisleri Odasına üye inşaat mühendislerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. 3 gün sürecek eğitimlerde depreme dayanıklı yapı tasarım kuralları, Türkiye bina deprem yönetmeliği, deprem yer hareketi düzeyleri ve deprem tasarım sınıfları gibi konularda bilgiler aktarıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nde gerçekleştirilen eğitime Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halil Nohutçu ve Doç. Dr. Mehmet Bakır Bozkurt da katıldı.

“Manisa için çok güzel bir şey yapılmaya çalışılıyor”

Eğitim öncesinde konuşma yapan Prof. Dr. Ali Demir eğitim hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Demir, “Böyle bir gruba ilk defa bu kadar uzun ve önemli bir eğitim veriliyor. Manisa için çok güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe de, katılım sağlayan İnşaat Mühendisleri ve İnşaat Teknikerlerine teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın imzaladığı protokolü takip etmişsinizdir. Onun akabinde çok çabuk hız aldık. Hocalarıma da o yüzden teşekkür ediyorum. Eğitimleri inşallah başarıyla tamamlarsınız ve Manisa için bir şeyler yapmış oluruz” ifadelerini kullandı.