İnsan atıkları dere yataklarını tıkayınca sel de kaçınılmaz oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen sel baskınıyla ilgili Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarını tamamladı. Sel baskınına neden olan dere yatağından mobilya, halı, otomobil lastiği gibi insan unsuru atıkların çıkması şaşkınlığa neden oldu.

Manisa'nın Akhisar 18 Haziran'da 3 saat etkili olan sağanak metrekareye yaklaşık 94 kilogram düştü. Sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini ve Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesini su bastı. Sokaklarda yaklaşık 60 santimetre yüksekliğinde suyla dolarken arabalarda su içinde kaldı. İlçedeki bir pazaryerinin çatısı da aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. Sokakların adeta göle döndüğü ilçede Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde elektrikler kesilirken, hastalar ambulanslarla çevre ilçe ve il merkezindeki diğer hastanelere sevk edildi. Yağışın başlamasıyla birlikte harekete geçen MASKİ ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etti.

Dere yatağından çıkan mobilya, halı, otomobil lastiği gibi atıklar şaşkınlığa neden oldu

Sel sularının kısa sürede tahliye edildiği ilçede su baskınına neden olan dere yataklarında da incelemelerde bulunulurken MASKİ ekipleri dere yataklarını temizlemeye devam ediyor. Sel baskınına neden olan dere yatağından mobilya, halı, otomobil lastiği gibi insan unsuru atıkların çıkması şaşkınlığa neden oldu. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “18 Haziran Pazar günü Akhisar ilçemizde akşam saatlerinde çok yoğun yağış aldık. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün belirtmiş olduğu verilere göre metrekareye yaklaşık 94 kilogramlık bir yağışın gün içerisine düştüğünü tespit ettik. Bu 94 kilogramlık yağışın 77 kilogramlık kısmı sadece 1 saatlik zaman diliminde meydana geldi. Bu 1 saatte yağan 77 kilogramlık yağışla birlikte özellikle Hacıishak Mahallemizin olduğu kısımlarda çarşı bölgesinde, Tahir Ün caddesinde ciddi taşkınlara sebebiyet verdi. Küresel ısınma, iklim değişikliği son yıllarda, son zamanlarda gerek şehrimizi, gerek ülkemizi ciddi manada olumsuz etkiliyor. Burada ani yağan yağışlar, ani su baskınlarına afetlere, sel baskınlarına sebebiyet verebiliyor. Biz de Pazar günü bu yağışla birlikte gerek Manisa Büyükşehir Belediyemiz, gerekse de MASKİ Genel Müdürlüğümüz tüm ekiplerimizle hemen bölgeye intikal ederek çalışmalara başlamış bulunmaktayız. O günden itibaren 242 personel, 71 araç ve iş makinesiyle birlikte hemen Pazar günü sabahın ilk ışıklarına kadar evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşlarımıza müdahale etmiş bulunmaktayız” dedi.

“Bir saatte 30 günlük yağışın sel baskınına sebebiyet verdi”

Akhisar'ın içinden geçen Şahbaz Deresinden çıkan insan atıklarının deredeki su akışına engel olduğunu belirten Çevik, “Bu 250 metrelik kısımda çok ciddi lastik, halı, hafriyat, moloz gibi malzemeler ortaya çıktı. Şahbaz deresinin kapalı kesite geçmiş olduğu kısımda insan vasıtasıyla kapatıldığını göstermiş oluyor. Bu da su akışına engel olmuş oldu. Şahbaz deresi yukarı taraftan 7 buçuk kilometrekarelik alanda suyu toplayıp Akhisar'ın içerisinden geçiriyor. Biz 1 saat içerisinde 77 kilogramlık bir yağış aldığımızı düşünürsek bu 7 buçuk kilometrekarelik alanda Akhisar'ın içerisinden geçen su 600 bin metreküp civarında. Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi günde 20 bin metreküp suyu arıtıyor. Biz Akhisar ilçesinde yaşayan 200 bin vatandaşımızın günlük ürettiği 20 bin metreküp atıksuyu bir gün içerisinde arıtarak doğaya deşarj ediyoruz. 1 saatlik zaman diliminde 600 bin ton yağmur suyunun Akhisar ilçesinden geçtiğini hesap edersek bir saatte 30 günlük yağışın sel baskınına sebebiyet verdiğini görmüş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beni en çok mobilya çıkması şaşırttı”

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Çevik “Biz sadece kapalı kısmı temizlemiyoruz. Kurutma kanalında da temizlik faaliyetlerimiz devam etmektedir. Derelerimize çöplerimizi atmamalıyız. Oralar çöp sahası değildir. İçerisinden halı çıktı, moloz çıktı, hafriyat çıktı. Bu yüzden bizim dere sahalarına bu tür atıkları atarak su akışını engellememiz gerekiyor. Bu dere sahamızı temizleyerek su akışını sağlamaya çalışıyoruz. 1 hafta içerisinde çalışmalarımız tamamlanacak. Şahbaz deremiz tamamiyle su akışına açılmış olacak. Bizi en çok şaşırtan; şu an bulunduğumuz noktada halı, lastik, mobilya çıktı. Beni en çok mobilya çıkması şaşırttı. Açık kanal kesimde de ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Orada da hayvan ölüleri, mobilyalar, cam şişe atıkları çıktı. Bunları bizim atmamamız gerekiyor. Bu bir mazeret değil ama su akışını ne kadar engellersek su baskınına o kadar yol açmış oluruz” diye konuştu.