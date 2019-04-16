İnsan Hakları Kurulu titizlikle çalışıyor

Manisa İl İnsan Hakları Kurulunun titizlikle çalıştığını ve gelen her talebin empati yapılarak değerlendirildiğini açıklayan kurul Başkanı Manisa Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, "Çaresiz kişilerin yerine empati yaparak onların sorunlarının çözülebilmesi ve insanca yaşayabilmesi ile ilgili mercilerle görüşme sürdürüp netice almaya çalışıyoruz." dedi.

Manisa İl İnsan Hakları Kurulu Nisan ayı toplantısı Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı başkanlığında Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İçerisinde mecliste gurubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri, büyükşehir belediyesi temsilcisi, baro temsilcisi, MCBÜ Rektörlüğü temsilcisi, hazine avukatı, tabip odası temsilcisi, MTSO, MESOB temsilcisi, sendikalar ve STK temsilcilerinin bulunduğu toplam 21 kişiden oluşan Manisa İl İnsan Hakları Kurulu, Nisan ayı toplantısını Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı başkanlığında yaptı.

Cezaevlerinden gelen talepler

Toplantıda Manisa E ve T Tipi Ceza İnfaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerden gelen insan hakları ihlallerine yönelik taleplerin görüşülerek, ilgili kurumlardan cevap yazısı gelmesinin beklenmesine karar verildi.

"Toplumun her kesimi birbiriyle empati yapmalı"

Kurul ve işleyişi hakkında açıklama yapan Vali Yardımcısı Sandıkçı, insan hakkının vazgeçilmez kutsal bir hak olduğunu belirterek, insan hakları konusunda toplumun her kesiminin birbiriyle empati yapması gerektiğini vurguladı.

İnsan hakları konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğine işaret eden Sandıkçı, “Dünyada İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine dayanılarak son yüzyılda insan haklarına yönelik çalışmaları hızlanmış durumda. Ancak ne yazık ki, aynı paralelde son yüzyılda insan hakları ihlalleri de artmaya devam etmektedir. İhlaller kişilere karşı olduğu gibi, ne yazık ki evreni paylaştığımız diğer bitki ve canlılara karşı da sürdürülmektedir. İşte kurul olarak yasaların cevap verip vermeyeceği, cezalandıracağı konular hariç, insani değerler ve insan olma özelliği açısından, insan şahsiyeti ve sürdürülebilir insan varlığının maddi manevi zarar görmesine karşı kurul olarak bunu değerlendirip insanlara kötü muameleden tutun da işkenceye kadar insan hakkı ihlali olup olmadığını çözmeye çalışıyoruz. Kurul olarak bize gelen başvurulardaki şikayetlere yönelik son derece gayretli çalışma sonrasında ilgili kurumlara, insanların sorunlarının çözülmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Çaresiz kişilerin yerine empati yaparak onların sorunlarının çözülebilmesi ve insanca yaşayabilmesi ile ilgili mercilerle görüşme sürdürüp netice almaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Herhangi bir konuyla ilgili olarak insan hakkı ihlali yaşandığını düşünen her kişini kurula başvurabileceğini kaydeden Sandıkçı, gelen her şikayeti kurul olarak değerlendirmeye aldıklarını ve insan hakkı ihlali açısından değerlendirerek sonuçlandırdıklarını belirtti.