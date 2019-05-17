İnternette şifa arayanlar dikkat!

Güldane Kaçar, İnternet ortamında hastalık tedavi yöntemlerinin araştırılıp uygulanmaya çalışılmasının son derece yanlış olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

Dr. Kaçar, İnternetin belli araştırmalar için kullanabileceğini, ancak hastalıkların tedavisi için çözüm olamayacağını, sanal ortamda eksik ve yanlış bilgi edinme olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. İnternetten eksik bilgilerle hastanın kendi durumunu değerlendirmesi, korkuya ya da paniğe kapılmasından başka bir işe yaramayacağını belirten Dr. Kaçar, şunları söyledi: "Örnek vermek gerekirse, İnternette araştırma yapıldığında Hepatit B hastalarının 20 yıl sonra siroz olabileceği bilgisine rastlanıyor. Bunu okuyan hasta kendisinin de siroz olacağına inanıp paniğe kapılıyor. Bu yüzden İnternet günümüzde e-hastalar oluşturuyor. Oysa Hepatit B hastalarının yüzde 30'u siroz olur. Hastalıkların belirtilerini İnternetten araştırıp kendi hastalığına tanı koyanlar da oluyor. Buda çok yanlış. Ayrıca, hastaların deneyimlerini anlattıkları bloklardan da uzak durulması gerekir. Bireyin sağlam bir yaşam sürebilmesi için, herhangi bir hastalık durumunda veya belirli süre zarflarında, aile hekimlerine başvurması, hem kendi sağlığı hem de halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir."