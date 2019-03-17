Irgatoğlu: "Müslümanlara yapılan saldırıların reçetesi yeni bir Çanakkale ruhu"

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "104 yıl önce Türk Milleti Çanakkale'de, eşi benzeri görülmemiş bir mücadele ruhu göstermiş, tarihe damgasını vurmuş ve eşi benzeri olmayan bir müdafaa azmi ile 'Çanakkale geçilmez' demiştir. Son zamanlarda ülkemizin dört bir yanı ve de gönül coğrafyamız, bütün ümmeti Muhammet adeta ateş çemberine dönmüş, Müslüman kardeşlerimiz arka arkaya saldırılara maruz kalmıştır. Son olarak Yeni Zelanda'da Cuma namazı için Al Noor ve Linwood Camilerine bulunan cemaate yönelik düzenlenen saldırıda bugün itibariyle 50 Müslüman kardeşimiz hunharca şehit edilmiş ve çok sayıda kardeşimiz yaralanmıştır. Müslüman kardeşlerimize yönelik bu şok edici katliam bizleri derin bir hüzne; saldırganlar ve arkalarındaki sebeplere karşı da güçlü bir öfkeye gark etmiştir. Detaylara bakıldığında, saldırının arkasındaki temel motivasyonun İslam düşmanlığı ve ırkçılığın olduğunu açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bugün Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde yeni bir Çanakkale ruhu geliştirmek zorunluluğunun hasıl olduğundan bahsetmemiz hiç de yanlış olmayacaktır." dedi.

"Birlik beraberlik ve ayağa kalkmak için, çözülmeye karşı reçetemiz Çanakkale ruhu olmalıdır." diyen Irgatoğlu, "İlhamımız bir kaç gün önce kabul yıl dönümünü kutladığımız İstiklal Marşı ve bugün yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale zaferi olmalıdır. İstiklal Marşında belirtildiği üzere bize vadedilen günler yakındır. Zira Mehmetçik Çanakkale´ye adeta etten duvar örmüş, hedef ve saldırıları can pahasına püskürtmüş, böylelikle tarihin akışını değiştirmiştir. Kınalı kuzular kanlarıyla destan yazmışlar, vatan, bayrak ve milli değerlerinize sahip çıkmışlardır. Çanakkale'de iman gücü, var olma sevdası, istiklal aşkı, kardeşlik hissiyatı; batılın elçilerini, küfrün hesap ve heveslerini silindir gibi ezip geçmiştir. Vatan savunması için bedenlerini siper eden asil millet evlatları birlik, beraberlik ve dayanışma şuuruyla Çanakkale'yi geçilmez yapmışlardır. En modern silahlar, en ileri savaş araçları, teknolojinin tüm imkan ve kabiliyeti Çanakkale'de tel tel dökülmüş, düşmanca niyetler denizin dibine gömülmüştür. Buğday kırığından yapılmış çorbalarla öğün geçiren, çamur barınaklarda kalan, içecek su, yiyecek ekmek, giyecek ayakkabı bulmakta zorluk çeken kahramanlarımız imkansızlıklar karşısında asla pes etmemişlerdir. Çanakkale duanın, direncin, dirilişin, dirayetin, devleşen feragat ve faziletin hiç şüphesiz zirvesi olmuştur. Memur Sen olarak bu duygu ve düşüncelerle bütün şehitlerimizi minnet ve şükranla anarken; bugünü ve yarını geçmişimizle birlikte iyi analiz edip, anlayıp, üzerinde düşünerek hareket edilmesi gerektiğini belirtiyor, İslam dünyasına ve milletimize karşı yapılan menfur saldırıları kınıyor ve böyle saldırıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.