İş garantili merkez 5. mezunlarını verdi

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) faaliyet gösteren Sarıgözoğlu Hidrolik A.Ş.'nin 2013 yılında açmış olduğu, şuanda 46 öğrenciye eğitim veren iş garantili Sarıgözoğlu Mesleki Eğitim Merkezi'nin 5. mezuniyet töreni gerçekleşti. Merkezden şimdiye kadar mezun 55 kişiden 40'ı firma bünyesinde işe başlarken diğer 15 kişinin ise başka alanları tercih etmesinden dolayı istihdam edilemediği öğrenildi.

Makine Teknolojisi Endüstriyel Kalıp Dalında 8, Metal Teknolojisi Sac İşleri dalında ise 7 öğrencinin mezun olduğu törene Sarıgözoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıgözoğlu, Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu, Yunusemre İlçe Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Manisa İşkur İl Müdürü Eşref Aslan, Mesleki Eğitim Merkezi yöneticileri, öğretmenleri ile veliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Mustafa Sarıgözoğlu, “Bugüne kadar 55 mezun verdik. Bu mezunlardan 40'ını kendi bünyemizde istihdam ettik. 15 kişiyi istihdam edemeyişimiz bu öğrencilerimizin başka alanları tercih etmelerinden dolayıdır. Okulumuz bünyesinde bütün öğrencilerimizin iş garantisi vardır. Biz bu genç nesle yıllardır hem okul hem de işyeri tedarik etmekten çok mutluyuz. Biz sizlerle gençleşiyor ve yenileniyoruz” dedi.

Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise yaptığı konuşmada, “Ülkemizdeki genç nüfus oranının yüksekliğini ve ülkemizin en büyük meselelerinden birinin istihdam meselesi olduğunu düşündüğümüzde bu yapılan eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Genç bir nüfusa sahip olmak çok büyük bir avantaj. Bu genç nüfusun enerjisini ve düşünce gücünü sahaya ve üretime yansıtmamız lazım ki ülke olarak hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda dimdik ayakta durabilelim. Bunu ancak bu tür ve buna benzer faaliyetlerle yapmak mümkün. Üniversite mezunu olup hala iş bulamayan gençlerimiz var. Tabii ki yüksek eğitim önemli. Yeteneğine göre her insanımıza bu ülkenin ihtiyacı var. Burada gençlerimizin mesleki eğitim alarak sanayimizin ihtiyacına göre nitelikli eleman yetiştirilmesi, ustalaştırılması çok çok önemli. Eğitim alan gençlerimizi tebrik ediyorum. Zaten istihdam sorunları yok ne mutlu. Fabrikalar gerçekten bu ülkenin ekonomisi ve geleceği için birer kaledir. Bu sebepten sanayicilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sarıgözoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Sarıgözoğlu ise konuşmasında şunları söyledi: “Fabrikamıza acemi ve ürkek birer genç olarak gelen öğrencilerimiz bugün yüzlerce makinenin çalıştığı bir alanda rahatça çalışabiliyor. Mezun olup kadromuza geçen arkadaşlar yakında ustaları ile birlikte yurtdışındaki müşterilerimiz olan dünya devi otomobil fabrikalarına kalıp teslimine gidecek. Şirketimizin kurucusu rahmetli İsmail Sarıgözoğlu'nun dediği gibi 'Her işin bir okuması, bir de dokuması vardır' Gençlerimizi tebrik ediyor, bir kalenin neferleri gibi işlerine sahip çıkacaklarına inanıyorum.” Levent Sarıgözoğlu ayrıca bütün okul öğrencilerine, bu eğitim ve öğretim yılının yorgunluğunu atabilmeleri için önceden organizasyonu yapılan ve gelenek haline gelen aquapark'ta sınırsız eğlence müjdesini de verdi.

Sarıgözoğlu A.Ş. Eğitim Yöneticisi Halit Yavuz ise yaptığı konuşmada; “Şirketimiz 2013 yılında kendi alanında yetişen ve kendi işini yapacak olan ara eleman değil ana eleman, mavi yaka değil altın yakalı personelini kendi bünyesinde yetiştirmek için büyük bir adım attı. Bu mezuniyet ile birlikte toplamda 70 öğrenci mezun etmiş olduk. Öğrencilerimizin çoğu şirketimiz kadrosunda iş hayatına başladı. Gençlerimizden 3 isteğim var. Her şeyden önce sağlığınıza özen gösterin. İkincisi ahlaklı olun. Son olarak huzur, mutluluk ve başarı için sonuna kadar çabalayın. Bizim geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren ve mezun olan öğrenciler belgelerini alarak keplerini havaya fırlattı.