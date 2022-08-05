İş makineleri ve malzemeleri tek bir noktada toplandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Ahmetli ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'e Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Nilhan Kılınç, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır ile Depolar Sevk ve İdare Şube Müdürü Tunca Doğan eşlik etti. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, ilçeye kazandırılan yeni şantiye alanında incelemelerde bulunarak detaylı bilgi aldı.

“Ahmetli'ye modern ve işlevsel şantiye alanı kazandırdık”

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Ahmetli ilçesine modern ve işlevsel bir şantiye alanı kazandırıldığını vurgulayan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Vatandaşlarımıza donanımlı bir şekilde daha hızlı hizmet vermek adına ilçelerimize yeni şantiye alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün de yatırımlarımızda herhangi bir aksaklık oluşmaması adına Ahmetli ilçemize kazandırdığımız şantiye alanını gezerek incelemelerde bulunduk. İş makinalarımızın ve malzemelerimizin tek bir noktada toplanmış olması çalışma anlamında bizleri daha da hızlandıracak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde tüm ilçelerimizde yatırımlarımız devam edecek” dedi.