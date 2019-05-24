İş sağlığı ve güvenliği için toplandılar

Toplantıda, 17 ilçede gerçekleştirilen faaliyetlerde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınması gereken önlemler ve bu amaçla yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Mayıs ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cevdet Üstündağ, BESOT ve Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları ile çalışan temsilcileri katıldı. Faaliyetlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından eksikliklerinin tespit edilmesi ve çözüme ulaştırılması amacıyla toplanan kurul toplantısında BESOT ve Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tespitleri ile ilgili konularda koordinasyonunun sağlanması ve gündeme alınan konular görüşüldü.