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İş yerinde otururken önüne ebabil kuşu düştü

Manisa’da bir esnaf iş yerinde otururken önüne ebabil kuşu düştü.

Manisa'da bir esnaf iş yerinde otururken önüne ebabil kuşu düştü. Şans eseri zarar görmeyen kuşu besleyen esnaf, daha sonra doğaya salınmak üzere Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine teslim etti.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde erkek kuaförlüğü yapan Süleyman Özcan, iş yerinin önünde oturduğu sırada önüne bir kuş düştü. Kuşun uçamadığını gören Özcan, internette yaptığı araştırmada kuşun türünün ebabil olduğunu öğrendi. Şans eseri zarar görmeyen yavru ebabil kuşunu besleyen Özcan, daha sonra durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Milli Parklar görevlileri ebabil kuşunu alarak, doğal ortamına bırakmak üzere Spil Dağı'na götürdü.

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