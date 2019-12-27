İşaret dili eğitimini başarıyla tamamladılar

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan itfaiye personeli, düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, olası istenmeyen durumlara karşı engelli vatandaşların can güvenliğini sağlamak, onları güvenli bir şekilde tahliye etmek ve iletişimi sağlamak adına almış oldukları 10 günlük işaret dili eğitimlerini tamamladı. 10 günlük eğitimlerini tamamlayan itfaiye erleri ve amirleri için belge töreni düzenlendi. Törene İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleri, itfaiye personelleri, Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği Başkanı Bilal Cansu, yönetim kurulu ve dernek üyeleri de katıldı. Daire Başkanı Gürhan İnal, törende yaptığı konuşmasında engelli vatandaşlara seslenerek, istenmeyen durumlar karşısında daha iyi ve çabuk iletişim için eğitim aldıklarını belirterek, karşılıklı görüşmeler ile yaşanılan durumlarda itfaiye personellerinin engelli vatandaşlardan istekleri, engelli vatandaşların da itfaiye personellerinden istekleri konusunda bilgi alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

Engelsiz 112 hizmette

İnal, dernek üyelerine engelsiz 112'yi telefonlarına indirebileceklerini ve kullanabileceklerini söyledi. Dernek Başkanı Bilal Cansu ise törendeki konuşmasında böyle bir şey düşündükleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini iletirken, “Bizim toplumumuzun iletişimi biraz zayıf. Sizin biraz daha fazla hassas ve dikkatli olmanız lazım. İşitme engelli arkadaşlar bazen yanlış anlamış da olabilir. Sabırlı olmak lazım. Bu tür konuşanlar kötü niyetli değil. Bu çalışma için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İtfaiye Daire Başkanı ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Proje hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 10 günlük eğitim sonunda eğitimlerini tamamlayan itfaiye personeline ve işaret dili eğitmenine, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve Manisa Sağır Dilsizleri Koruma Kalkındırma Eğitim Kültür Gençlik Spor Derneği başkan ve üyeleri tarafından belgeleri takdim edildi. İtfaiye Daire Başkanı İnal, işaret dili eğitimlerinin merkezde tamamlandığını belirterek, ilçelerde görev alan personellerin de bu eğitimleri alacaklarını kaydetti.