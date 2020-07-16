İşçilerin bitkin halde bulduğu tay tedavi altına alındı

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda iki temizlik görevlisi tarafından bitkin halde yılkı tayı bulundu. Yediği otlardan veya artık yiyeceklerden zehirlendiği düşünülen tay, tedavi amaçlı Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı Atalanı mevkiinde çevre temizliği yapan Milli Park Müdürlüğüne bağlı iki temizlik görevlisi, bir ağacın altında bitkin halde yatan 2 yaşlarında yılkı atı tayı gördü. Taya su vermelerine karşın hareket etmediğini gören temizlik görevlileri, durumu Milli Parklar Müdürlüğüne iletti. Ekipler, tayı daha sonra tedavisi yapılmak üzere araçla Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

“Zehirlenmiş olabilir”

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, milli parkta yüzlerce yılkı atının bulunduğunu ve kimi zaman yılkı atlarının otlardan veya ziyaretçilerin bıraktığı artık yemeklerden zehirlendiğini ifade etti. Ernalçacı, “Spil Dağı Milli Parkımızda yoğun olarak barınan yılkı atları zaman zaman hastalanmakta ve sıkıntılar yaşamaktadır. Bu atımız tahmini 2 yaşlarında bir tay. Bu bölgede yediği zehirli otlardan ya da Spil Milli Parkı'na ziyarete gelen kişilerin bıraktığı artıklardan zehirlenmiş olabilir. Vücudunda herhangi bir yara izi yok. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına teslim ettikten sonra bir an önce sağlığına kavuşturup tekrar doğaya salacağız'' ifadelerini kullandı.