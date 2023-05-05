'Işıkları açmayın' notu bırakıp intihar etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, evinin mutfağında ölü bulundu. Şahsın, evin farklı bölümlerine 'çakmak kullanmayın', 'ışıkları açmayın' notları bıraktığı görüldü.

Olay, bugün Turgutlu'da meydana geldi. Yıldırım Mahallesi Sevgi Sokak 2 numaralı apartmanın 2. katındaki evinde yalnız başına ikamet ettiği öğrenilen Ahmet Bilgiç'ten (32) haber alamayan arkadaşları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, itfaiye ekipleriyle birlikte, merdivenli itfaiye aracıyla evin balkonundan içeri girdi. İçeri giren ekipler evin mutfak bölümünde Bilgiç'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede, Bilgiç'in mutfakta bulunan ocağın doğal gaz bağlantısını çıkardığı ve doğal gazı soluyarak hayatına son verdiği tespit edildi. Bilgiç'in ayrıca evin belli bölümlerine ‘ışıkları açmayın', ‘çakmak kullanmayın' gibi notlar bıraktığı öğrenildi.

Bilgiç'in cenazesinin yapılan savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.