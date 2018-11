İşin uzmanından 'Araçlara kışlık bakım yaptırın' uyarısı

Alaşehir'de hizmet veren Teknik Öğretmen ve Rot-Balans ustası Murat Demir, araçların rot-balans ayarı yapılmadan kullanılmamasını isterken sürücüleri araçlarının kış bakımlarının mutlaka yaptırmaları konusunda uyardı.

Her gün bir çok trafik kazasına sahne olan Türkiye'de, kazaların en önemli nedenlerinden birisinin de araçlara yeterince bakım yapılmaması olduğunu vurgulayan Teknik Öğretmen ve Rot-Balans ustası Murat Demir, araçların kış bakımlarının yapılması, her 5 bin kilometrede mutlaka rot balans, far ayarları ve ön takım ayarlarının yapılması gerektiğini söyledi. Demir ayrıca bakımları yapılmayan araçların ise her zaman kazalara davetiye çıkardığını vurguladı.

Alaşehir Sanayisinde teknik eğitim alarak, 4 yıllık teknik yüksek okulu mezunu olan Rot-Balans ustası Murat Demir, "İlkokula başladığım zaman, hafta sonları ve yaz aylarında Rot-Balans ustası olan babam Recep Demir'in yanında tamirci çırağı olarak çalıştım. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü Otomotiv Öğretmenliği'ni bitirdim. Babamın yanında çırak olarak başladığım, bu mesleğe yine babamın yanında teknik öğretmen usta olarak başladım. Babam yanımda, manevi destek olarak kalıyor. Ülkemizde ne yazık ki istemesek de sık sık kazalarla karşılaşıyoruz. Kazaların en büyük nedeni araçlara yeterli bakımın yapılmaması. Kış mevsimi geldi. İlk önce araçlarımıza kışlık bakımlardan, antifiriz koymalıyız, mutlaka kar lastiklerini takmalıyız. Mevsimlik bakımların yanında, en önemli bakımlardan olan rot-balans, far ve ön takım ayarı her araç için minimum 5 bin, maksimum 10 bin kilometrede mutlaka yapılmalıdır. Lastiklerin havaları mutlaka lastiğe göre belirlenen ölçülerde tutulmalıdır. Araçlarda mutlaka orijinal ve standart lastikler kullanılmalıdır. Lastiklerin ömrü azami 5 yıldır. Kullanım süresi biten lastikler kullanılmamalıdır." dedi.

"Lastiklerde nitrojen gazı kullanılabilir"

"Lastiklere Nitrojen gazı bastırılması, lastiklerin ömrünü uzatır" diyen Demir, "Nitrojen gazı jant içerisinde oksitlenmeyi önler, uzun yollarda lastiklerin ısınıp, patlamasını önler. Uçak ve yarış arabaları lastiklerinde Nitrojen kullanırlar. Nitrojen lastikleri eksi 20 dereceye kadar korur. Lastik seçiminde de aracın maksimum hızına göre lastik seçilmelidir. Aksi takdirde yüksek hıza dayanıklı lastikler parçalanıp, kazalara neden olabilirler." şeklinde konuştu.