İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya'dan istihdam başarısı vurgusu

Manisa'da iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için düzenlenen İstihdam Günleri Buluşmasına katılan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Türkiye'nin bu son süreçte gerçekleştirdiği istihdam başarısını örneği ve benzeri olan yer yüzünde ikinci bir ülke gösteremezsiniz" dedi.

Manisa'da İŞKUR tarafından düzenlenen 11. İstihdamda Buluşma Günleri (MANİG'18) başladı. İstihdam günleri kapsamında birçok firma Manisa'da özel bir otelde stant açarak aradıkları vasıflardaki iş gücüyle bir araya gelebilme imkanı buldu. Buluşma günleri programının açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından söz alan İŞKUR Manisa Müdür Vekili Eşref Aslan, fuarda 48 standın yer aldığını ve iş arayanlar için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Aslan, Manisa'nın özellikle engelli, kadın ve genç istihdamı konusunda Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu söyledi. Açılışta konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi ise nitelikli eleman ihtiyacının önemine dikkat çekerek, üniversite öğrencileri eğitim hayatında işle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

İstihdam günlerinin açılışına katılan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2002 yılında İŞKUR'un 24 bin 482 kişiyi işe yerleştirdiğini dile getirerek, "Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlığımızın, odalarımızın tüm sivil toplum kuruluşlarımızın milletçe seferberlikle 24 binlerden 1 buçuk milyon istihdam, 1 milyon 57 bin 249'unu İŞKUR gerçekleştirdi. Bu yıl oluşturulmaya çalışılan bütün fırtınalara ve vaka olarak olumsuzluklara rağmen bugün itibariyle 1 milyon 110 bin istihdam gerçekleştirdik. İş verenlerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği halinde 1 milyon 57 bin kişilik istihdamı elbetteki 10 bin kişilik bir personel yapısıyla bir kurumun gerçekleştirmesi mümkün değil. Alman istihdam kurumu 100 bin kişiyle çalışıyor. Fransa istihdam kurumu 50 bin kişiyle çalışıyor. Ama biz 81 milyon hep birlikte çalışıyor ve bu hedefimizle ilgili çok büyük mesafeler kat ettik. Bir kısım çevreler istedikleri kadar olumsuzluklar oluşturmaya çalışsınlar. OECD rakamları ortada. 2007-2017 yıllarında iş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bindi. Yine iş gücü piyasası 160 milyon olan Amerika Birleşik Devletlerinin istihdamı 7 milyon 290 bindir. İş gücü piyasası 31 milyon olan Türkiye'nin istihdamı 7,5 milyondur. Bu başarıyı gerçekleştiren milletimi alkışlıyorum" dedi.

"İstihdam başarısının örneği yok"

Türkiye'nin ortaya koyduğu istihdam başarısının hiçbir ülkede görülmediğini vurgulayan Uzunkaya, "Türkiye'nin bu son süreçte gerçekleştirdiği istihdam başarısının örneği ve benzeri olan yer yüzünde ikinci bir ülke gösteremezsiniz. Gerek iş gücüne katılım oranı gerek istihdam oranı gerek gençlerin istihdama katılım gerek kadınların istihdama katılım oranları ve istihdamdaki rakamları. Diğer ülkeler, Avrupa ülkeleri hepsi ekside giderken biz yüz binlerce gencimize istihdam alanları oluşturuyoruz. Bizim ne devletimizin ne iş adamlarımızın eleman alırken; adamı varmış, torpili varmış, tanıdığı varmış, dayısı varmış zerre kadar umurunda değil. Ben vasıf istiyorum, nitelik istiyorum, beceri istiyorum. Biz beceri ve niteliklerimizle iş gücü piyasasının aranan elemanları olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Uzunkaya'nın ardından konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İŞKUR son dönemlerde işbaşı eğitimleriyle meslek danışmanlık hizmetleriyle Türkiye'de gerçekten hem kamuoyunun hem iş adamlarımızın son derece beğenisini kazanmış bir kurum olması dolayısıyla ben başta Genel Müdürümüz olmak üzere hem bakanlığımıza hem de görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Meslek lisesinde okuyan öğrencilerimizin kendilerini iyi yetiştirmelerini istiyorum. Her yerde güzel iş bulma şansları var. Üniversiteye mutlaka gitsin. İhtisas yapmak isteyen öğrenciler üniversiteye yine de gitsin. Ama onun dışında alın teriyle kazanılan, helal kazanılan her şey kutsaldır" dedi.

Konuşmaların ardından Manisa'da en çok istihdam, engelli istihdamı, kadın istihdamı sağlayan firmalara teşekkür belgeleri verildi. Daha sonra Vali Ahmet Deniz, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, firma temsilcileri, iş arayanlar ve öğrenciler, işverenler tarafından açılan stantları ziyaret etti. Fuara katılan işsiz vatandaşlar da firmaların stantlarında CV doldurdu. İstihdam Günleri Buluşmasının 5 Aralık'ta sona ereceği belirtildi.

Fuarın açılışına, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, firma temsilcileri, öğrenciler ve iş arayanlar katıldı.