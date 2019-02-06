İŞKUR ve SGK'dan MÜSİAD'a bilgilendirme ziyareti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Manisa İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret ederek değişen mevzuatlar ve desteklemeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper ve yönetimi SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt ile İŞKUR Manisa İl Müdürü Eşref Aslan'ı ağırladı. SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt ve İŞKUR İl Müdürü Eşref Aslan, değişen mevzuatlar ve işverenlere sağlanan destekler hakkında dernek yönetimine bilgi verdi. Aslan, İŞKUR tarafından İşbaşı Eğitim Programları kapsamında işverenlerin hizmet türlerine göre çeşitli destekler alabileceklerini söyledi.

Verilen bilgilendirmenin ardından konuşan MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper, İŞKUR ve SGK tarafından kendilerine verilen bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti.