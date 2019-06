İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine yaz tatilinde çalışma imkanı

Manisa İŞKUR İl Müdür Vekili Eşref Aslan üniversitelerde okuyan öğrencilerin yaz tatilinde çalışmasına imkan sunan 'Sosyal çalışma' programına kayıtların 25-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Program sayesinde öğrenciler hem mesleki deneyim kazanacak, hem günlük ödemelerini alacak hem de toplumsal faydası olan işlerde çalışma imkanı bulacak.

İŞKUR'un üniversitelerde okuyan öğrencilere yönelik hazırladığı Sosyal çalışma programının, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlar olduğunu kaydeden İŞKUR Manisa İl Müdür Vekili Eşref Aslan, "Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir: Doğanın korunması. Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması. Kütüphanelerin bakımı ve düzeni. Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi." dedi.

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamayacak

Sosyal Çalışma Programına kimlerin katılıp katılamayacağı hakkında da bilgiler veren Aslan, "Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanı sıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz. 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz. Başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz. Öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz. Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir. Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz. Programın başladığı tarihi içine alan eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılı sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde yani transkriptte 4'lük sistemde 2'nin, YÖK'ün 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosunda 53.33'ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler programa katılamaz. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz." diye konuştu.

Günlük 67,36 TL ödeme

Sosyal Çalışma Programına bölüm ayrımı olmaksızın bütün öğrencilerin www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online kullanıcı girişi yaparak sistemde yayınlanan programlardan yapılacak işleri inceleyerek kendisine en uygun olan programa 25-28 Haziran tarihleri arasında başvuruda bulunabileceklerini kaydeden Aslan şunları söyledi: "Her bir öğrencinin bir yaz döneminde en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunduğundan, tüm programlara başvuru yapılamaz. Katılımcı seçimi 5 Temmuz tarihinde Liste yöntemi yani Merkezi Elektronik Kura Sistemi ile yapılacaktır. Program katılımcıları, katılım sağladıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dahil tüm sigorta primleri yatırılır."