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İŞKUR'un desteklediği girişimcilere yerinde ziyaret

Manisa’da İŞKUR tarafından eski hükümlü ve engellilere verilen hibe desteğiyle kendi iş yerlerini kurarak istihdama katkı sağlayanlar ziyaret edilerek desteklenen projeler yerinde kontrol edildi.

Manisa'da İŞKUR tarafından eski hükümlü ve engellilere verilen hibe desteğiyle kendi iş yerlerini kurarak istihdama katkı sağlayanlar ziyaret edilerek desteklenen projeler yerinde kontrol edildi.


Engelli ve eski hükümlülere yönelik İŞKUR tarafından desteklenen projeleri yerinde görmek ve denetmek amacıyla Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Alattin Aslan ve beraberindeki kurum personeli girişimcileri ziyaret etti.


Devam eden projelere 3'er tane büyükbaş hayvan alınarak katkı sağlanan, Sarıgöl ilçesinde ikamet eden eski hükümlü Nurullah Solak ve Selendi ilçesinde ikamet eden Seyfi Olcay istihdama olan katkılarından dolayı tebrik edildi.


Ziyaret sırasında bir açıklama yapan İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Alattin Aslan, “İŞKUR ailesi olarak elimizden geldiği kadar devletimizin sağlamış olduğu imkanları girişimcilerle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

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