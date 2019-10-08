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Islak mendiller taşkınlara neden oluyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon giderlerine atılan yabancı maddeler konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

MASKİ, doğada kaybolması 100 yılı aşan ıslak mendillerin tuvaletlere atılması sonucu altyapıya ciddi ölçüde zarar verdiğini ve taşkınlara sebep olduğunu kamuoyuyla paylaştı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatlarına atılan yabancı maddeler nedeniyle yaşanan taşkınlar hakkında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bir duyuru yayınladı. MASKİ, tuvaletlere atılan ıslak mendillerin altyapıyı kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada, ıslak mendillerin su ortamında biyolojik olarak kısa sürede parçalanmadığı için kanalizasyon sistemine dökülen bitkisel ve hayvansal yağlar ile birleşerek tıkanmalara neden olduğu ve kanalizasyon sistemlerinin kullanım ömrünü kısalttığı vurgulandı.



Doğada kaybolması 100 yılı geçiyor


Tuvaletlere atılan ıslak mendillerin suda erimesi mümkün olmayan atıklar sınıfına girdiğini belirten MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşları


bu hususta duyarlılığa davet ederek, “Temizleme mendilleri yani genel adıyla ıslak mendiller, altyapı ve atıksu arıtma tesisleri için oldukça zararlı bir yapıya sahiptir. Yapıları bozulmadığı için kanalizasyon altyapısında büyük tehlike oluştururlar. Doğada kaybolması 100 yılı aşan ıslak mendiller, kanalizasyon hatlarını tıkaması sonucu yağışlı havalarda su baskınlarına neden olarak çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturur. Ayrıca atıksu arıtma tesislerine de ciddi zararlar vermesi nedeniyle tesislerin verimli çalışmasını engellemekte ve bakım onarım maliyetlerini yükseltmektedir” ifadelerini kullandı.

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