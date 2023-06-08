İsmet Taşdemir: “Oyuncularım 10 kişi kalmalarına rağmen çok istediler ama yetmedi”

Off Final müsabakasında Pendikspor'a 2-1 mağlup olarak Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Bodrumspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, “Rüya gibi yaşadığımız bu ligi bitirdik. Buraya kadar gelen taraftarımızla aramızda çok güzel bağ var, taraftarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakasında Pendikspor, Akhisar Stadyumu'nda Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek, Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Çok farklı hedeflerle yola çıktığımız bu sezonda kendimizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik, bize güvenenleri mahcup etmedik. Maçta sadece 5 dakikalık bir süre oyundan koptuk. Oyuncularım 10 kişi kalmalarına rağmen çok istediler ama yetmedi, eksik oynamamıza rağmen 4 pozisyon bulduk. Rüya gibi yaşadığımız bu ligi bitirdik. Buraya kadar gelen taraftarımızla aramızda çok güzel bağ var, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Karşılığında keşke onlara Süper Lig sevinci yaşatsaydık” dedi.

Soru üzerine hakemin yönetimini beğenmediğini vurgulayan Taşdemir, Play-Off maçlarına Süper Lig yerine 1. Lig hakemlerinin atanmasının daha doğru olacağını vurguladı. Takımının yorgun olduğunu da ekleyen Taşdemir, ancak hiçbir bahanenin arkasına sığınamayacaklarını sözlerine ekledi.

Yeni sezon için takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Taşdemir, kulübüyle görüşmeden farklı bir takımla görüşmeyeceğini söyledi.