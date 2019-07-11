İSO 500 ikinci listesinde Manisa'dan 15 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ikinci 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2018 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre bu yıl ikinci 500 listesinde Manisa'dan 15 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listeye yer alan firmaları tebrik etti. İlk 500 büyük firma arasında da Manisa'dan 23 firma yer almıştı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ‘Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olup merkezi Manisa'da olan 8 firma, yine Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı olup merkezleri başka şehirlerden olan 7 firma ile birlikte Manisa'dan 15 firma yer aldı.

Başkan Yılmaz; “Firmalarımız gurur kaynağımız olmuşlardır”

Türkiye'nin en büyük 1000 Sanayi kuruluşu içinde yer alan firmaları kutlayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Listede yer alan firmalarımızı ayrı ayrı kutluyorum. İlk 500'de olduğu gibi ikinci 500'de yer alan firmalarımız da şehrimizin gurur kaynağı olmuşlardır. Firmalarımız hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomik büyüklüğüne katkı sağlamışlardır. Bu büyüme de Anadolu özel sektörünün katkısı çok büyüktür. Sıkıntılı geçen süreçlere rağmen sanayicimiz moralini bozmayarak, üreterek başarı öyküleri yazmaya devam etmiştir. Firmalarımız 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle ülkemize katma değer üretmeye devam ediyor. Ben bir kez daha listeye giren firmalarımızı kutluyor, önümüzdeki yılda Manisa'dan daha fazla firmanın listede yer almasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Listede yer alan Manisalı firmalar şu şekilde sıralandı: “50. Yorglass cam San. ve Tic. A.Ş., 66. Pilenpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., 104. Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi, 105. Batıbeton Sanayi A.Ş. Manisa Beton Santrali Şubesi, 116. Selkasan Kağıt ve Paketleme Malzemeleri İmalatı San. ve Tic. A.Ş., 241. Mayteks Örme San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi, 249. Denizli Çimento Sanayii Türk A. Ş. Manisa 2 Santral Şubesi, 288. Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş., 300. Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş., 316. Valf Sanayii A.Ş., 324. De-Ka Elektroteknik San. ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi, 435. Valfsel Armatür Sanayi A.Ş., 447. Sınırlı Sorumlu TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 478. Renkler Makina ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 480. İnter Abrasiv San. ve Tic. A.Ş.”