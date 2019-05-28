'İSO 500' listesinde Manisa'dan 23 firma yer aldı

Açıklanan veriler göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 23 firma yer aldı.

İSO 500 listesinde yer alan 23 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 11 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 12 firmamızla birlikte devler liginde Manisa'dan 23 firmamız yer aldı" dedi.

Dünyada yaşanan siyasi gerilimler ve rekabetin en üst seviyede yaşandığı bir dönemde, Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Yılmaz, "Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ediyorlar. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor. Zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı koymaya çalışan sanayicilerimizi, yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.