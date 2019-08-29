İşsiz kalan gazeteciler yeni iş kollarına atılıyor

Manisa'da işsiz kalan gazeteciler için Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla açılan bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu, yeni bir meslek kapısını araladı. 185 saatlik kursa katılanlara onaylı sertifika ve günlük cep harçlığı da verilirken işsiz kalan gazeteciler farklı meslek dallarına yönelmeye başladı.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi ve Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği işbirliğiyle bilgisayar destekli Reklam ve Tasarım kursu açıldı.Yaşanan ekonomik krizin ardından işsiz kalan gazetecilere destek olmak amacıyla açılan kursa 12 kişi katıldı. 185 saatlik kursa katılanlara günlük cep harçlığı da verilirken, kursiyerler yeni bir meslek sahibi olmanın da mutluluğun yaşıyor. Kendilerine yeni iş kapısı açıldığını ifade eden kursiyerler, bu kursu altın bir bilezik olarak gördüklerini söyledi.

Manisa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Turgay Duyar, “Manisa'da işsiz kalan gazetecilerin sayısı 30'un üzerine çıktı. Biz de dernek olarak kayıtsız kalmamak için proje geliştirdik. 4 ay içinde İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve derneğimiz arasında yapılan protokolle katılmak isteyen gazeteci arkadaşlarımıza yönelik bilgisayar destekli reklam ve tasarım kursu açtık. İŞKUR katılan kursiyerlere günlük cep harçlığı veriyor, aynı zamanda işsiz kalan kişilere maddi destek sağlamış oluyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek, vasıflı eleman olacaklar, iş bulma sahaları biraz daha genişleyecek. Bize destek veren Manisa Valiliğine, İŞKUR İl Müdürlüğüne ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kursa katılan Mücahit Karataş ise, "Kartvizit, dergi, gazete yapımlarını öğrendik. Kursun ardından daha iyi iş yerlerine gireceğimi düşünüyorum. Kursa başlamadan önce hiçbir bilgim yoktu, şimdi programları öğrendim. Kendimi ilerlettim. Gördüğüm eğitim boyunca da İŞKUR'dan destek alacağız.” dedi.