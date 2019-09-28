İstanbul Efendisi, Akhisarlıları güldürdü

Akhisar Belediyesi'nin katkılarıyla oluşturulan tiyatro topluluğu ‘İstanbul Efendisi' adlı tiyatro oyun ile Akhisar halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk oyun yazarı Musahipzade Celal'in kaleme aldığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğrencisi Burak Şamlı'nın yönettiği bir perdelik müzikli komedi türündeki ‘İstanbul Efendisi' adlı oyun izleyicilerden büyük beğeni topladı. Tiyatro severler Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonunda sergilenen oyunu ayakta alkışladı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları sonucu bir araya gelen Akhisarlı Tiyatrocular, aylar süren provalarını Akhisar halkı için sahneledi. Akhisar'da kültür ve sanat faaliyetlerinin artması için büyük bir çaba gösteren Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tiyatro oyuncularını tebrik ederek oyuna katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Oyuncular performanslarıyla göz doldururken, tek perdelik müzikli komedi oyunu seyircilerin kahkaha ve alkışlarıyla notunu aldı. Salonda boş koltuğun kalmadığı tiyatro gösterisinde konuşan Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğrencisi Burak Şamlı, sanata ve sanatçıya olan desteği nedeniyle Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve Akhsisarlılara teşekkür etti.