İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Salihli'de kutlandı

İstanbul´un Fethi'nin 569. yıl dönümü, Manisa'nın Salihli ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan programla kutlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından İstanbul´un Fethi'nin 569. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Salihli Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşmayı Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Ulaş Gürel yaparken, öğrenciler tarafından göz dolduran bir performans ile İstanbul'un Fethi'nin Türk ve Dünya tarihi açısından önemini anlattıkları “Fetih” isimli oyun, büyük beğeni topladı.

Çağ açıp çağ kapatan ve muhteşem fethi anlatan oyun sonrasında Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, gösteriyi hazırlayan Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gülseren Uysal'a çiçek takdim etti.

Kutlama programına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.