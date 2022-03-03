Manisa'nın Selendi ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında okullar arası "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerini Okuma" yarışması düzenlendi.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı kapsamında öğrenciler arasında "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Şiir Okuma Yarışması" yapıldı. Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmada 5 ilkokul, 8 ortaokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı en güzel okumak için kıyasıya yarıştı. İstiklal Marşı'nı ilkokullar arasından en iyi okuyan Cumhuriyet İlkokulundan Kevser Su Daban birinci, Atatürk İlkokulundan Ensar Karataş ikinci, Şehirlioğlu İlkokulundan İremsu Şanlı üçüncü oldu. Ortaokullar arası düzenlenen İstiklal Marşını okuma yarışmasında Üç Eylül Ortaokulundan Kemal Kara birinci, İmam Hatip ortaokulundan Halime Şahin ikinci, Fatih Ortaokulundan Emine Çevik üçüncü oldu.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerin yarıştığı ikinci bölümde ise lise öğrencileri yarıştı. Yarışmada, Anadolu İmam Hatip Lisesinden Cihat tetik birinci, Selendi Anadolu Lisesinden Tülin Can olurken Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Ersin Alakoyun üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin hediyeleri, 12 Mart'ta düzenlenecek törenle teslim edilecek. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, yarışmalara katılan tüm öğrencilere verdikleri emek için teşekkür etti. Programa Selendi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.