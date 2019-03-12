İstiklal Marşı'nın 98. yılı kutlandı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Manisa'nın Salihli ilçesinde de düzenlenen törenle kutlandı.

12 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdülbaki Türken yaptı. İstiklal ve istikbal mücadelesinin çetin geçtiği dönemlerde bağımsızlık fikrini kültür coğrafyalarına taşıyan abidevi şahsiyetlerden birisinin de Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un olduğunu belirten Türken, “Mehmet Akif Ersoy yürekleri çelikleştiren İstiklal Marşı'nı yazmak suretiyle, İstiklal Harbinin manevi cephesinde dövüşen bir kahraman olmuştur. Akif'in en büyük meziyeti, her mısrasını inanarak yazmış olmasındandır. Onun içindir ki İstiklal Marşı hiçbir babayiğit tarafından benzeri yazılamayan alev gibi bir şiirdir ve çok güç zamanlarda yazılmıştır. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.

Törende 'Ordunun Duası' isimli şiiri ise okul öğrencilerinden Binnur Güllü okurken, Hatice Hüseyin Bulut Anaokulu ile İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler ödüllendirildi

Törende İlçe genelindeki okullar arasındaki İstiklal Marşı'nı güzel okuma, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında ilkokullarda 1. Mücteba Zeybek, 2. Derin Cesur, 3. Sadıka Sümeyye Ceylan, ortaokullarda 1. Ceylin Bankçe, 2. Kadriye Özkazanç, 3. Sude Havva Akmaz, liselerde 1. Melih Kemaloğlu, 2. Murat Şener, 3. Batuhan Alkan, Resim dalında 1. Yağmur Ünal, 2. Zümra Cankara, 3. Ahmet Yağız Sevim, Şiir dalında 1. Kadriye Ulusu, 2. Elif Nur Çetinel, 3. Fatih Erginöz, Kompozisyon dalında 1. Arda Nalcı, 2. Emine Demircan, 3. Mustafa Gürcan oldu. Öğrencilerin ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Selçuk Civan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy' konulu gösteri ile son buldu.