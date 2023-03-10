İstiklal Marşı'nın Kabulü Sarıgöl'de de kutlandı

İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 102. yılı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de düzenlenen programla kutlandı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 102. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şehit Esin Akay Ortaokulu tarafından hazırlanan törenle kutlandı.

Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezinde yapılan törene protokol üyeleri, sendika ve dernek temsilcileri, kurumların daire amirleri, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehit Esin Akay Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı İstiklal Marşı'nın Kabulü ile ilgili canlandırma büyük beğeni topladı. Günün anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile program sona erdi.