İtfaiye çalışanları sertifikalarını aldı

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği personeline 'İtfaiye çalışanlarını geliştirme' kursu açarak, 60 itfaiye personelini eğitimden geçirdi. Kursu tamamlayan itfaiyecilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 120 saatlik 'İtfaiye çalışanlarını geliştirme' kursuna 60 itfaiye personeli katıldı. Kursiyerler 120 saatlik kursun 72 saatlik bölümünü teorik, 48 saatlik bölümünü ise uygulamalı yaparak tamamladı.

Alaşehir ve Sarıgöl itfaiyesinde çalışan müfrezelerdeki personellerin katıldığı kursun birinci etabı tamamlandı. Kurslarda eğitmenler eşliğinde; 'İtfaiyecilik ve Yangın', 'Yanma ve Yangın Bilgisi', 'Yangından korunma ve önleyici tedbirler', 'tehlikeli maddeler ve kimyasallar', 'Uygulamalı olarak yangına müdahale teknikleri' konularında eğitimler verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Koordinatörü Himmet Güneş, "Halk Eğitimi merkezi aracılığıyla açılan kursa itfaiye personellerimiz katıldı. Alaşehir ve Sarıgöl itfaiyelerinde çalışan tüm personellerimiz bu eğitimden yararlanmaktadırlar. Uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde personellerimiz İtfaiyecilik ve Yangın ile ilgili bilgilerini güncellediler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kursa katılan itfaiye çalışanlarının sertifika törenine katıldı. Kaymakam Uçgun, "Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Grup amirliği personellerine yönelik açılan kurs sonunda itfaiye çalışanlarımız teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Zaten bu meslek çalışanı olan personellerimiz, kursta aldıkları yeni bilgilerle, mesleklerinde daha da uzmanlaşmış oldu. Yaklaşık 3 ay devam eden kurslarda bugün birinci grupta eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimize sertifikalarını verdik. Ben farklı tür ve alanlarda kurslar açan Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Alaşehir itfaiye amirliği personellerini de tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 60 itfaiye personeline sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.