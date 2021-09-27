İtfaiye dar sokaklara daha hızlı müdahale edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bünyesindeki araç filosuna bir yenisini daha ekledi. Dar sokak aracı olarak kullanılacak olan mini itfaiye aracını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, itfaiye dairesi bünyesinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, araç hakkında Öztozlu'ya bilgilendirmede bulundu. Mini itfaiye aracının özellikle dar sokaklarıyla bilinen mahallelerde kullanılması hedefleniyor. Hem su hem de köpük sıkarak yangınlara müdahale yeteneği olan araç, araç üstünden ve araç önünden müdahalede bulunabilecek.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, aracın boyutlarının küçük olması sebebiyle dar alandaki yangın ve benzeri olaylara müdahalede kendilerine zaman kazandıracağını belirterek, manevra kabiliyeti nedeniyle de olay yerine oldukça yaklaşabileceklerini kaydetti. Aracın büyük ilgi çektiğini belirten İnal, küçük olmasının yanında yangınlara hem su hem de köpük ile müdahale imkanı sağladığını, taşıdığı ekipman ile de personeller tarafından çok kullanışlı bir araç olduğunu kaydetti. Mini itfaiye aracının dar sokaklarıyla bilinen mahallelerde ve küçük alanlarda kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti.

İtfaiye Teşkilatı'nın 307. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte de mini itfaiye aracının tanıtımı yapıldı. Gönüllü itfaiyeciler tarafından da ilgiyle incelenen araç vatandaşlar tarafından da büyük ilgi çekti.