İtfaiye ekipleri vatandaşları kurtarmak için zamanla yarıştı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen vatandaşları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Yangın Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın bodrum katındaki depoda başlayan yangın nedeniyle tüm apartmanı duman kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangını söndürmek için müdahalede bulunurken binayı saran dumanlar nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştı. Merdivenli araç ile balkonlardan vatandaşları kurtaran itfaiye ekipleri vatandaşların dumandan etkilenmemesi için adeta zamanla yarıştı.

Binanın ikinci katında oturan Bayram Sarı, “İlk önce bir koku geldi kapıyı açtım. Aşağıdan duman ve ateş geliyordu. Hemen dışarı çıktım” dedi.

Aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi dumanların kapladığı binadan kurtarılırken, 3 çocuk ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan mahalle sakinleri evlerinden kurtarılan vatandaşlara su ikram ederek sakinleştirmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.