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İtfaiye personelinden şehitler için helva hayrı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yapan itfaiye personeli, vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitler için vatandaşlara helva hayrında bulundu.

Yapılan hayrın Allah katında kabul olmasını dileyen vatandaşlar, şehitleri rahmet ve minnetle andı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev yapan itfaiye personeli, tüm şehitler için helva hayrı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen helva hayrına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da katıldı. Helvalardan alan vatandaşlar, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.



Büyükşehir itfaiye 7/24 göreve hazır


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Kırkağaç ilçesinde itfaiye amirliğini de ziyaret etti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için canla başla çalışan itfaiye personeliyle sohbet eden İnal, yaşanabilecek olumsuzluk durumlara karşı 7/24 göreve hazır olduklarını vurguladı.


Kırkağaç İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek, itfaiye personeliyle sohbet eden İnal, “Yaşanabilecek olası afetlere karşı Büyükşehir İtfaiyesi olarak 7/24 göreve hazırız. Bu anlamda vatandaşların can ve mal güvenliği için canla başla çalışan itfaiye personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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