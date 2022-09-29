İtfaiye teşkilatı 308 yaşında

İtfaiye Teşkilatı'nın 308'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı çalışanları Vali Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Her yıl 25 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında kutlanan İtfaiyeciler Haftası münasebetiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı çalışanları Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Funda Solak İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, İtfaiye Şube Müdürü Fadile Kurt, İtfaiye Amiri Mustafa Küçüköz, İtfaiye Çavuşu Serdar Kurt ve Teknisyen Mehmet Kaya'nın katıldığı ziyarette heyet, çalışmalarına ilişkin Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

İtfaiye Teşkilatının 308'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Yaşar Karadeniz, mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için görev yapan İtfaiye Teşkilatının sadece yangınlarda değil tüm doğal afetlerde vatandaşların yanında olduğunu söyledi. Manisa İtfaiye Teşkilatının da Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan yangın, deprem ve sel felaketlerinde başarılı bir şekilde görev yaptığını da ifade eden Vali Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı çalışanlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.