İtfaiye üniformasını çıkarıp kamuflajını giydi

İdlib'de Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonrası şehit düşen Mehmetçiğin acısını derinden hisseden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli itfaiye personeli Alaattin Karabulut, şehit haberlerinden sonra gece gözüne uyku girmediğini belirterek, sabah işe askeri kamuflajlarını giyerek geldi. Türk ordusunun her zaman yanında olduğunu kaydeden Karabulut, kanının son damlasına kadar savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Manisa'da itfaiye personeli Alaattin Karabulut şehit haberlerinin ardından işine itfaiyeci kıyafetleri yerine askeri kamuflajlarını giyerek gitti. Her zaman Türk ordusunun yanında olduğunu ve kanının son damlasına kadar savaşmaya hazır olduğunu kaydeden Karabulut, gönüllü askerlik için müracaat edeceğini ifade etti.

Manisa'da 6 çocuk babası 2 de torun sahibi olan 46 yaşındaki itfaiye personeli Alaattin Karabulut, "Dün geceden beri, dünkü hain saldırıdan dolayı uyuyamıyorum. Uykularımız kaçtı, içim içime sığmıyor. İçim yanıyor. Tepkimi dile getirmek için, Türk ordusunun yanında olduğumuzu bire bir hissettirmek için böyle bir yola başvurdum. Şunu herkes iyi bilmeli ki, her vatandaşımız, her bireyimiz, her an, her zaman ordumuzun yanında savaşa gitmeye hazır. Bu memleket için, bu ülke için kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Şuan için müracaatta bulunmadım ama bulunacağım. Geçmiş dönemde Hendek olaylarında da emniyeti arayarak, gitmek istediğimi, doğuda askerlik yaptığımı ve savaşmak istediğimi, dağda askeri üstte kaldığımı ve askerlik konusunda bilgim olduğunu belirterek savaşmak istediğimi ilettim. Tekrar başvuracağım. Arkadaşlarımızın yanında olmak istiyorum. Bu memleket için bu ülke için kanımızın son damlasına kadar savaşmak istiyorum. Her zaman hazır ve nazırız. Dayanamıyoruz artık ne olacaksa olsun. Yeter artık, yeter. Bu ülke artık şehit vermesin yeter.”

Şehit haberlerini aldığı ilk an yaşadığı duyguları anlatmakta zorlanan Karabulut şunları söyledi:

“İçimiz yandı, hüzünlendik. Orada yakın arkadaşlarımız, dostlarımız var, tüm evlatlarımız orada. İçimiz yandı, uyuyamadık, içimiz yandı, eridik. Sabaha kadar uyku tutmadı gözümüzü. Sabah kalkıp karar verdim. Ben tepkimi dile getirmek için itfaiyeci kıyafetlerimi çıkarıp kamuflajlarımı giyip kuşanıp tepkimi dile getirmek için yaptım. Her zaman hazır ve nazır olduğumuzu göstermek için böyle bir şey yaptım."

Karabulut tüm şehitlere Allah'tan rahmet, tüm ülkeye de başsağlığı dilerken, ‘Şehitler ölmez' türküsünü seslendirdi.