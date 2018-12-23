İtfaiye ve AKSA Gaz arasında işbirliği protokolü

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AKSA Manisa Gaz Dağıtım A.Ş. ile karşılıklı eğitim protokolü yapıldı. Protokol kapsamında Manisa gaz İtfaiye personellerine doğalgaz hakkında bilgiler verecek, İtfaiye eğitmenleri de temel yangın bilgisi ve doğalgaz yangınları hakkında eğitimler verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AKSA Manisa Gaz Dağıtım A.Ş arasında işbirliği protokol imzalandı. İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül ve AKSA Manisa Gaz Müdürü İbrahim Başaran'ın imzalarını attığı protokol ile acil durumlarda omuz omuza çalışan 2 kurum yaptıkları işbirliği ile Manisa halkına daha iyi hizmet verebilmek için bilgi ve tecrübelerini birbirine aktaracak. Protokol kapsamında Manisa Gaz, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personellerine doğalgaz hakkında bilgiler verecek. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitmenleri ise temel yangın bilgisi ve doğalgaz yangınları hakkında eğitimler verecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, imzalanan işbirliği protokolünün önemine vurgu yaparak, protokolün Manisa'ya hayırlı olmasını temenni etti.