İtfaiyeden 112'ye yangın eğitimi

Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, verdiği eğitimlere aralıksız devam ediyor. Verilen eğitimler kapsamında 112 acil çağrı merkezinde çalışan 20 personele Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenlerinden Mehmet Ateş tarafından temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin bitiminde 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan personel tarafından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.