İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

Gül, baca temizliği konusunda da vatandaşları uyardı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, yangın ve zehirlenmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, olası yangınları önlemek adına baca temizlikleri konusunda vatandaşların hassas davranmalarını istedi. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini kaydeden Ali Gül, “Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur” dedi.

Baca temizliği yerine getirildiği takdirde soba zehirlenmelerinin de ortadan kalktığını vurgulayan Gül, “Kirli bir baca yakıtın doğru yanmasını de engeller. Temiz bir bacada yakıtın daha kaliteli yanmasıyla tasarruf sağlanmış olur, hem de çevre kirliliği de önlenir. 2017 yılında 277 baca yangını meydana geldi. Bu yangınlar temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor” dedi. İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül, “Kış mevsiminin yavaş yavaş etkili olduğu bu günlerde soba bacalarının temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından önem taşıyor. Temizlenmeyen soba bacaları zaman içinde tıkanıyor. Tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazları ölümlere, kurum tutuşması ise yangınlara neden oluyor. Bu nedenle her yıl onlarca vatandaşımız hayatını kaybediyor. Ayrıca maddi anlamda da büyük hasarlara yol açıyor. Vatandaşlarımızın baca temizliği konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz” diye konuştu.