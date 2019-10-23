İtfaiyeden hastanede yangın eğitimi

Temel yangın eğitimi ile başlayan tatbikatta olası yangın halinde yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yaşanılabilecek olaylara karşı tatbikatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tatbikat gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Merkez Efendi Devlet Hastanesinde temel yangın eğitimi ve acil durumlarda bina tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Temel yangın eğitiminde olası yangın halinde yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilirken, olası yangın durumunda da yangın söndürme tüpünün kullanımı, olay yerinden tahliye durumunda neler yapılması gerektiği anlatıldı. Bina tahliye tatbikatının da gerçekleştirildiği tatbikatta, son olarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi personellerine olası yangın durumunda ilk müdahalenin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'ın da yerinde takip ettiği tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak çeşitli durumlara karşı tatbikatlar yaparak hazırlıklı bulunduklarını dile getiren Daire Başkanı Gürhan İnal, olası olaylara karşı yaptıkları tatbikat çalışmaları ile vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için canla başla çalıştıklarını belirtti.