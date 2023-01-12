İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale

İtfaiye ekipleri beton elektrik direğinin içine girerek sıkışan köpek yavrularını ve saplandığı çamurda doğum yapan ineği kurtararak, hayata bağladı.

Yangınlara, kazalara ve çeşitli afet durumlarının yanı sıra sayısız olaya müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hayvan kurtarma operasyonlarına da imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Osmancalı İtfaiye Müfrezesi ekipleri, Yunusemre ilçesi Küçüksümbüller Mahallesi'nde beton elektrik direğinin içine girerek, sıkışan köpek yavrularını kurtararak, hayata bağladı. Mekanik aletlerin kullanıldığı kurtarma çalışmasında ekipler dikkatli bir şekilde beton direği kırarak, yavruları bulundukları yerden kurtardı. Köpek yavrularını yeniden hayata bağlayan itfaiye ekipleri, yavrulara ilk müdahalelerini yaparak durumlarını kontrol etti. Sağlıklarının yerinde olduğu anlaşılmasının üzerine ekipler, yavru köpekleri doğal ortamlarına yeniden bıraktı. Ekipler, yeniden böyle bir olayın yaşanmaması için beton direklerin girişlerini kapatarak, önlem aldı.

Bir diğer kurtarma operasyonu da Demirci'de

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, Demirci ilçesi Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi'nde doğum yaptığı yerde çamura saplanarak mahsur kalan ineği yapılan çalışma ile kurtararak, sahibine teslim etti. Yoğun çamurda yapılan kurtarma operasyonunda iş makinesinden de yardım alan ekipler, ineği zarar görmeden kurtararak sahibine teslim etti.