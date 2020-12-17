İtfaiyeden karbonmonoksit zehirlenmesi ve baca yangını uyarısı

Gürhan İnal, soba kullanan vatandaşların baca temizliğine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, havaların soğumasıyla birlikte soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri ile baca temizliği konusunda vatandaşları uyardı. Yaşanılan kış mevsimi ile birlikte yangın ve zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen İnal, baca yangınlarının önlenmesi adına vatandaşların baca temizliklerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Baca temizliği önemli bir etken”

Karbon monoksit zehirlenmeleri ve kış aylarında çıkan yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini belirten İnal, “Bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmalar ateşle birlikte alev almakta ve baca yangınlarını meydana getirmektedir. İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur” dedi. Baca temizliğinin dikkate alınması gereken bir durum olduğunun altını çizen İnal, bacaların içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler ve kurumlaşmaların ateşle birlikte alev aldığını ve baca yangınlarını meydana getirdiğini söyledi. İnal, “İhmal edilen bu tabakalar, baca içerisinde bir petrol ürünü gibi tehlike oluşturmaktadır. Tutuşma sonucu baca kanalı boyunca uzayan alev çatının da tamamen yanmasına sebep olur” dedi.

“2019 yılında 231 baca yangını meydana geldi”

Bacaların temizliğinin yapılması ile sobadan zehirlenmelerin ortadan kalktığını söyleyen İnal, kirli bir bacanın yakıtın doğru şekilde yanmasını da engellediğini belirterek, temiz bir bacada böyle bir sorunun olmadığını ve aynı zamanda da yakıt tasarrufu sağladığını kaydetti. Temizlenmeyen bacalarda yangın meydana geldiğini ve bunlara müdahalelerde bulunduklarını söyleyen İnal, “2019 yılında 231 baca yangını meydana geldi. Bu yangınlar temizlenmeyen bacalardan kaynaklanıyor. 2020 yılında ise şu ana kadar 219 adet baca yangınına müdahalede bulunduk” diye konuştu. İnal, tüm vatandaşların baca temizliğine önem vermesi gerektiğinin altını çizerek, olası istenmeyen durumların yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.